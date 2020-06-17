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جامعة الملك سعود توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1618
جامعة الملك سعود توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، مساعد إداري ثالث / رجال / جدة، ومساعد إداري 1 (SA3) / نساء / الرياض، مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض؛ فضلًا مساعد إداري (SA3) / نساء / الرياض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض، ومساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض؛ فيما لمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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