نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاب يطعن جديه المسنين بطريقة بشعة

Time منذ 10 ساعات
Views 1213
Comment 4
شاب يطعن جديه المسنين بطريقة بشعة

مليكة فؤاد (صدى):
تجرد شاب مغربي ثلاثيني من المشاعر الإنسانية بعد أن أقدم على طعن جديه المسنين، حتى الموت وحاول قتل سيدتين من العائلة.

وقالت التقارير بأن الشاب طعن جديه، الذين يبلغان من العمر 86 و85 عاما، حتى الموت، داخل منزلهما بمدينة العروي، كما أصاب عمته وزوجة ابن عمه بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت المعلومات الأولية بأن الجاني كان مقنعا لحظة ارتكابه جريمته إلا أن شبهات دارت حول الحفيد، فتم ضبطه في منزله وهو يحمل آثار جروح وكدمات، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة وملابساتها.

شاب يطعن جديه المسنين بطريقة بشعة تجرد شاب مغربي ثلاثيني من المشاعر الإنسانية بعد أن أقدم على طعن جديه المسنين، حتى الموت وحاول قتل سيدتين من العائلة.

وقالت التقارير بأن الشاب طعن جديه، الذين يبلغان من العمر 86 و85 عاما، حتى الموت، داخل منزلهما بمدينة العروي، كما أصاب عمته وزوجة ابن عمه بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت المعلومات الأولية بأن الجاني كان مقنعا لحظة ارتكابه جريمته إلا أن شبهات دارت حول الحفيد، فتم ضبطه في منزله وهو يحمل آثار جروح وكدمات، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة وملابساتها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مشكلتكم مشكله .. الله يعديها على خير ....
زائر
يا دافع البلا
ابو محمد 😎
طيب ...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الحالات تزيد يوم بعد يوم **** الله يحمينا وريرحمنا برحمته ** ويكفينا شر هذا الوباء ****
ابو محمد 😎
انا سميها نصيرة الرجال ..

أخر الأخبار

بالصور.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة داخل أحد المطاعم في أبها
بالصور.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة داخل أحد المطاعم في أبها
Time منذ دقيقة Views 1017
الأهلي لا يجد مقرا للمعسكر التدريبي قبل استئناف الدوري
الأهلي لا يجد مقرا للمعسكر التدريبي قبل استئناف الدوري
Time منذ 4 دقائق Views 1080
شاهد.. لصوص يرأفون بشاب و يحتضنوه ثم يُعيدون المسروقات له
شاهد.. لصوص يرأفون بشاب و يحتضنوه ثم يُعيدون المسروقات له
Time منذ 6 دقائق Views 105
أزمة الخطوط القطرية تدفعها لتأجيل طلبيات الطائرات لبعد 10 أعوام
أزمة الخطوط القطرية تدفعها لتأجيل طلبيات الطائرات لبعد 10 أعوام
Time منذ 8 دقائق Views 1139
"نتفليكس" تنشر خطابا من خالد الدوسري يؤكد مرضه النفسي:«أراد تأسيس مملكة»
"نتفليكس" تنشر خطابا من خالد الدوسري يؤكد مرضه النفسي:«أراد تأسيس مملكة»
Time منذ 11 دقيقة Views 1406
طريقة استفادة طالب التنفيذ في إتمام إجراءات عديدة عبر "ناجز"
طريقة استفادة طالب التنفيذ في إتمام إجراءات عديدة عبر "ناجز"
Time منذ 16 دقيقة Views 1317
أمانة الرياض تبدأ في تحسين مظهر أسوار المواقع تحت الإنشاء
أمانة الرياض تبدأ في تحسين مظهر أسوار المواقع تحت الإنشاء
Time منذ 21 دقيقة Views 1313
ظهور أول حالة إصابة بفيروس كاواساكي في الوطن العربي
ظهور أول حالة إصابة بفيروس كاواساكي في الوطن العربي
Time منذ 22 دقيقة Views 2080
السودان تطالب بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء الوزراء
السودان تطالب بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء الوزراء
Time منذ 25 دقيقة Views 1319
"الصحة" تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"
"الصحة" تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"
Time منذ 29 دقيقة Views 1323