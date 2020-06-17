مليكة فؤاد (صدى):
تجرد شاب مغربي ثلاثيني من المشاعر الإنسانية بعد أن أقدم على طعن جديه المسنين، حتى الموت وحاول قتل سيدتين من العائلة.
وقالت التقارير بأن الشاب طعن جديه، الذين يبلغان من العمر 86 و85 عاما، حتى الموت، داخل منزلهما بمدينة العروي، كما أصاب عمته وزوجة ابن عمه بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأوضحت المعلومات الأولية بأن الجاني كان مقنعا لحظة ارتكابه جريمته إلا أن شبهات دارت حول الحفيد، فتم ضبطه في منزله وهو يحمل آثار جروح وكدمات، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة وملابساتها.
شاب يطعن جديه المسنين بطريقة بشعة تجرد شاب مغربي ثلاثيني من المشاعر الإنسانية بعد أن أقدم على طعن جديه المسنين، حتى الموت وحاول قتل سيدتين من العائلة.
وقالت التقارير بأن الشاب طعن جديه، الذين يبلغان من العمر 86 و85 عاما، حتى الموت، داخل منزلهما بمدينة العروي، كما أصاب عمته وزوجة ابن عمه بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأوضحت المعلومات الأولية بأن الجاني كان مقنعا لحظة ارتكابه جريمته إلا أن شبهات دارت حول الحفيد، فتم ضبطه في منزله وهو يحمل آثار جروح وكدمات، ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة وملابساتها.