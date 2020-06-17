بالصور.. ممثل مصري شهير يعود إلى مهنته الأولى بإصلاح إطارات السيارات

القاهرة (صدى):
عاد الفنان المصري حسين محمد حسن، للعمل في مهنته الأولى وهي إصلاح إطارات السيارات، وذلك عقب أزمة الجائحة؛ حيث توجد ورشته في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
ويبلغ الفنان "أبوحجاج" 66 عامًا وهو متزوج وأنجب 4 أولاد؛ فيما بدأ مسيرته الفنية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" و"فوازير رمضان" وكانت أول أعماله السينمائية فيلم "صعيدي رايح جاي" والذي قدمه فيه الفنان هاني رمزي.
وفي السياق نفسه، يتميز "أبو حجاح" بمظهره الضخم ودوره المتميز في مسلسل "الكبير أوي" مع أحمد مكي و"عصابة بابا وماما" مع هاني رمزي.