طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم

علي القحطاني (صدى):
كشف الطبيب المصري فراج هارون استشاري التغذية العلاجية والطب الشمولي والذي يعمل في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا بمصر عن معلومات خطيرة حول وباء كورونا .
وأعرب "هارون " عن مخاوفه من بروتوكولات علاج "كورونا " في تصريحات لـ «صدى» قائلاً : كورونا يربك سوق الدواء العالمى ببروتوكولاته الكاذبه وربما الأكثر ضررا للمريض من نفعه مع تصريحات المسئولين الكبار فى الدول ومنظمه الصحة العالميه المسيسه الغير مدروسه والتى بنيت على ابحاث شهرين فقط .
وتساءل الطبيب قائلاً لمصلحة من يحدث هذا ..الوباء ينتشر بلا هواده والاجهزه المناعيه للبشر بتدمر اكثر واكثر .
وفجر مفاجأة قائلاً : هناك 33 جيل من هذا الفيروس الملعون ستنشر تباعا كحرب بيولوجيه ممنهجه بين الصين وامريكا فى معظم بلاد العالم .
وأضاف أن هذه المعلومات بناءً على القراءات والتحليلات في المواقع الأجنبية التي أكدت أن اول موجه من الوباء ستنتهى فى ٢٠٣٠ أولاً والموجة الثانية سنة 2050 .
وأكد أن ما يحدث حرب بيلوجية بين الصين وامريكا لخفض سكان العالم لميار نسمة نصفهم أسياد ونصفهم محكومين وتقسيم خريطة العالم ، متوقعاً أن تحدث توابع سياسية وخيمة تنذر بحرب عالمية وشيكة للقضاء على هذا المخطط .