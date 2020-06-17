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رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5

Time منذ 20 ساعة
Views 1499
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5

أميرة خالد (صدى):
أعلنت بي ام دبليو رسمياً عن M5 2021 ، بتصميمها الذي تشابه مع الفئة الخامسة فيس ليفت القياسية، والتي حصلت على شبك ومصابيح أمامية مختلفة بعض الشيء، مع مصدات أكثر جراءة ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد.

وحصل النموذج الجديدعلى شاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش أكبر حجماً بتطبيق اندرويد اوتو ونظام ملاحة سحابي متطور، كما قامت الشركة بتحديث تجليد المقاعد والكونسول الأوسط لتسهيل التعامل مع وظائف السيارة المختلفة.

وتظل M5 مع محرك V8 توربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 600 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية.. بينما نسخة Competition الأعلى في المجال ستصل قوتها إلى 625 حصان مع عزم 750 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم\س عند تزويدهم بحزمة أداء اختيارية.

وستنطلق M5 الجديدة في أغسطس بأسعار ألمانية تبدأ 120,900 يورو (511,000 ريال)، مع العلم أن هذه الأسعار ستختلف بقوة بين الأسواق.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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