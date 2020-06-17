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عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1506
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي

الرياض (صدى):
قالت شركة جدوى للاستثمار، اليوم الأربعاء، أنه سيغادر نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل المحلي خلال العام الحالي، وذلك بناءً على بيانات التأمين الصحي التي تشير إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية 2020 وحتى الآن.

وذكرت الشركة، أنه رغم أن المملكة تشهد بعض التحرك في معدل البطالة وسط العاملين السعوديين خلال العام الحالي، إلاّ أن التوقعات تشير إلى أن معدل البطالة سيبقى دون تغيير، عند نحو 12% بنهاية عام 2020.

واضطرت بعض الشركات أو ستضطر لخفض الأجور بصورة مؤقتة، وإنهاء بعض عقود العمل خاصة للعمالة الأجنبية، وتسجيل العمالة الوطنية في نظام "ساند" الذي يتحمل نسبة 60% من أجور معظم العاملين السعوديين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لما يصل الى 1.2 مليون مواطن من إجمالي مليوني عامل يعملون بالقطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

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