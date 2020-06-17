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منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس

Time منذ 24 دقيقة
Views 1452
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس

الرياض (صدى):
منحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، موظفي الأمن «صلاحية الضبط» لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد؛ مشددة على جميع مستشفيات القطاع بالتصدي للمخالفين للإجراءات، وغير الملتزمين بالتعميمات الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الإدارة العامة بوزارة الصحة، على المستشفيات بضرورة التأكيد على الأمن الخاص بضبط كل من يخالف الإجراءات الوقائية، خصوصاً عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية؛ فضلًا عن ضرورة الالتزام بما يغطي الأنف والفم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أوضحت أنه في حالة ضبط أي مخالف يتم توثيق بياناته مثل الهوية الوطنية وإرسال الضبط لإدارة الالتزام؛ للتواصل مع الداخلية لتحرير مخالفة بحقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

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