أول صور لـ "مازدا BT-50 2021 " البيك أب بمواصفات مذهلة

أميرة خالد (صدى):
رفعت مازدا الستار عن سيارتها الجديدة BT-50 2021 الجيل الثالث والتي جاءات بمواصفات جديدة كلياً وبشكل فريد ، لتغزو الأسواق هذا العام .
وكشفت صور السيارة المرتقبة عن تحديثات واسعة في الداخل مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مزودة بتطبيقات مثل اندرويد اوتو وابل كاربلاي ولوحة قيادة وأنظمة حماية وغيرها من الأنظمة التكنولوجية والمالتيميديا .
وبجانب مظهرها الأنيق وقوة هيكلها ، جاءت السيارة بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 188 حصان وعزم 450 نيوتن .متر بقدرة على سحب 3500 كيلو جرام وحمل 1000 كيلو جرام .