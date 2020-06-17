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أول صور لـ "مازدا BT-50 2021 " البيك أب بمواصفات مذهلة

Time منذ 18 ساعة
Views 1986
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أول صور لـ "مازدا BT-50 2021 " البيك أب بمواصفات مذهلة

أميرة خالد (صدى):
رفعت مازدا الستار عن سيارتها الجديدة BT-50 2021 الجيل الثالث والتي جاءات بمواصفات جديدة كلياً وبشكل فريد ، لتغزو الأسواق هذا العام .

وكشفت صور السيارة المرتقبة عن تحديثات واسعة في الداخل مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة مزودة بتطبيقات مثل اندرويد اوتو وابل كاربلاي ولوحة قيادة وأنظمة حماية وغيرها من الأنظمة التكنولوجية والمالتيميديا .

وبجانب مظهرها الأنيق وقوة هيكلها ، جاءت السيارة بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 188 حصان وعزم 450 نيوتن .متر بقدرة على سحب 3500 كيلو جرام وحمل 1000 كيلو جرام .

 

 

 

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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