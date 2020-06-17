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"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد

Time منذ 36 دقيقة
Views 1289
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد

الرياض (صدى):
أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خطوات ميسرة لدخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد، دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات" من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، ومن ثم إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين .

ويدعم ربط دخول عملاء ومستفيدي خدمات البوابة الوطنية للعمل "طاقات" بخدمة النفاذ الوطني الموحد، رفع مستوى الموثوقية والأمان، ودعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

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