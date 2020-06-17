نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !

Time منذ 28 دقيقة
Views 1374
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !

وكالات (صدى):
تترقب جماهير الساحرة المستديرة مواجهة الجمعة المقبلة بين برشلونة وإشبيلية بعد استئناف الدوري الإسباني اخيراً عقب فترة توقف طويلة بسبب الفيروس المستجد.

والمثير في الأمر أن النجم الدولي ليونيل ميسي سيحقق الهدف الـ 700 في تاريخه اللامع بمجرد وضع هدف في شباك إشبيلية ليحطم الأرقام القياسية .

وسيكون هدف ميسي المقبل هو تحطيم رقم قياسي لأكبر عدد من الأهداف بنفس قميص الفريق ويبتعد فيه بفارق 14 هدفاً فقط خلف الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفاً بقميص سانتوس البرازيلي.

الجدير بالذكر أن ميسي حقق 629 هدفاً خلال 720 مباراة منذ 2005 وسجل ميسي 440 هدفاً في الليغا، و114 في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و5 في مونديال الأندية، و14 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كاس السوبر الأوروبي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

أخر الأخبار

تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
Time منذ 3 دقائق Views 1076
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
Time منذ 4 دقائق Views 1145
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
Time منذ 13 دقيقة Views 1493
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
Time منذ 21 دقيقة Views 1028
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
Time منذ 23 دقيقة Views 1448
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
Time منذ 24 دقيقة Views 1475
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
Time منذ 28 دقيقة Views 1374
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
Time منذ 36 دقيقة Views 1284
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
Time منذ 36 دقيقة Views 640
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
Time منذ 40 دقيقة Views 1231