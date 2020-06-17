ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !

وكالات (صدى):
تترقب جماهير الساحرة المستديرة مواجهة الجمعة المقبلة بين برشلونة وإشبيلية بعد استئناف الدوري الإسباني اخيراً عقب فترة توقف طويلة بسبب الفيروس المستجد.
والمثير في الأمر أن النجم الدولي ليونيل ميسي سيحقق الهدف الـ 700 في تاريخه اللامع بمجرد وضع هدف في شباك إشبيلية ليحطم الأرقام القياسية .
وسيكون هدف ميسي المقبل هو تحطيم رقم قياسي لأكبر عدد من الأهداف بنفس قميص الفريق ويبتعد فيه بفارق 14 هدفاً فقط خلف الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفاً بقميص سانتوس البرازيلي.
الجدير بالذكر أن ميسي حقق 629 هدفاً خلال 720 مباراة منذ 2005 وسجل ميسي 440 هدفاً في الليغا، و114 في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و5 في مونديال الأندية، و14 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كاس السوبر الأوروبي.