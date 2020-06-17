بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك

واشنطن (صدى):
روى شخص من "تكساس" موقف مرعب تعرض له عندما كان في رحلة لصيد السمك، حيث فوجئ برجل آخر يستوقفه ويشهر سلاحه في وجهه.
وقال تشارلز لانديرز، بأنه كان يبحث عن مكان لاصطياد الأسماك، فاستقل سيارته وذهب بعيدا قبل أن يتفاجأ بـ “مايكل ترويلوك” يستوقفه، وهدده بمسدسه متهما إياه بالعدوان على المكان الذي يعيش فيه، فحاول الرجل شرح الأمر لكن مايكل كان غاضبا جدا وكاد يقتله لدرجة أنه أطلق النار على السيارة.
وفر لانديرزهاربا وسيارته تضررت بعض الشيء نتيجة للطلقات النارية، وكان مايكل قد هدده قائلا: “ستموت في النهاية”، مردفا بأن المشهد كان مرعبا أثناء محاولته الفرار لدرجة أنه ارتطم بأحد المطبات، مؤكدا أن العيار الناري أصاب السيارة من الخلف.