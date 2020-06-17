مواصفات مسربة لهاتف «Asus ROG 3»

وكالات (صدى):
يعد هاتف ASUS ROG 3، هو الثالث في خط ASUS ROG Phone، وسيتم إطلاقه الشهر المقبل؛ حيث يزود برقاقة معالج تتبع شركة كوالكوم Snapdragon 865 SoC، وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة.
ويشمل ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت، وسيتاح بسعات تخزينية تبدأ من 128 أو 256 أو 512 غيغابايت من ذاكرة تخزين UFS 3.0 التي تعمل على توفير مزيد من السرعات الكبيرة في نقل البيانات.
ومن المنتظر أن يتم تحميل ASUS ROG Phone 3 عبر الخدمة السحابية Google Stadia، وسوف يدعم عددا من ميزات ألعاب ROG بما في ذلك متحكم الإضاءة Aura، والتحكم في معدل التحديث، وتحسين الأداء؛ فضلًا عن كاميرا إضافية في الخلف، يمكن أن تكون مقربة.
ويبدو أن الكاميرا الرئيسة قد تمت ترقيتها إلى مستشعر بقدرة 64 ميجابكسل، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 10؛ فيما يمكن أن يُخصص للألعاب، على شاشة أموليد بقياس 6.59 ضخمة FHD + بدقة (2340 × 1080). للأمان، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، يشبه إلى حد كبير طراز العام الماضي.