بالفيديو.. شمس الكويتية: إكتشفت أني الأنثى الوحيدة في سوق السمك

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الفنانة شمس الكويتية، أثناء تجوالها في سوق السمك وهي ترتدي شورت ضيق، بأنها اكتشفت أنها الأنثى الوحيدة في السوق، مردفة أنهم كان يرمقونها بنظرات إعجاب غريبة.
وقالت "شمس" أن العاملين في السوق انقسموا الى قسمين: “الأول قسم المطاوعة”، الذين كانوا ينظرون ويستغفرون الله، والثاني قسم “الصيّع” وهم الأكثر، مشيرة إلى أن واحداً منهم لاحقها في السوق لكي تشتري منه. ولامت “شمس” نفسها لدخولها السوق بتلك الملابس الجريئة.
وأوضحت شمس أنا خبلة؟ رايحة سوق سمك اللي فيه ناس مش شايفين شكل أنثى من 15 سنة؟”. وختمت بالقول إنها اكتشفت أن غزل الهنود لطيف، مضيفة: “أنا اموت فيهم لأنني لست عنصرية”.