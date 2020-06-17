شركة الشايع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الشايع للتجارة باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة الدبلوم فأعلى ؛ وذلك للعمل بمتاجر الشركة في الرياض، وجدة.
وأبانت الشركة الوظائف المطلوبة وهي : استشاري مبيعات ، مستشار مبيعات المشاريع ، استشاري مبيعات أول ، منسق الصيانة ، مدير مشروع وجميعها في الرياض ، ووظيفة أخرى " منسق الصيانة" في جدة .
وحول موعد التقديم ، أوضحت الشركة أنه متاح من تاريخ 16 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2020م ،وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .