نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة الشايع تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1465
شركة الشايع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الشايع للتجارة باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة الدبلوم فأعلى ؛ وذلك للعمل بمتاجر الشركة في الرياض، وجدة.

وأبانت الشركة الوظائف المطلوبة وهي : استشاري مبيعات ، مستشار مبيعات المشاريع ، استشاري مبيعات أول ، منسق الصيانة ، مدير مشروع وجميعها في الرياض ، ووظيفة أخرى " منسق الصيانة" في جدة .

وحول موعد التقديم ، أوضحت الشركة أنه متاح من تاريخ 16 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2020م ،وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

أخر الأخبار

تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
Time منذ 3 دقائق Views 1064
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
Time منذ 4 دقائق Views 1133
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
Time منذ 13 دقيقة Views 1487
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
Time منذ 21 دقيقة Views 1028
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
Time منذ 23 دقيقة Views 1439
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
Time منذ 24 دقيقة Views 1475
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
Time منذ 28 دقيقة Views 1368
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
Time منذ 36 دقيقة Views 1284
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
Time منذ 36 دقيقة Views 640
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
Time منذ 39 دقيقة Views 1231