نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

125.3 مليار دولار استثمارات سعودية في السندات الأمريكية خلال شهر

Time منذ ساعة
Views 1453
Comment 2
125.3 مليار دولار استثمارات سعودية في السندات الأمريكية خلال شهر

الرياض (صدى):
بالتزامن مع خفض العديد من الدول استثماراتها في السندت الأمريكية خلال ابريل الماضي ، خفضت المملكة استثمارتها في تلك السندات خلال نفس الشهر لتسجل 29.05% بقيمة 125.3 مليار دولار مقارنةً بـ 176.6 مليار دولار بإبريل العام الماضي ، فيما يبلغ إجمالي لإستثمارات السعودية في تلك السندات 468 مليار دولار .

وعربياً تأتي المملكة الأولى في قائمة كبار المستثمرين في السندات الأمريكية ثم الكويت بإجمالي 44.5 مليار دولار ثم العراق بإجمالي 32.5 مليار دولار .

أما على المستوى العالمي ،فتأتي المملكة في المرتبة الـ 15 في قائمة كبر المستثمرين خلال ابريل بتراجع عن المرتبة الـ 12 خلال مارس تليها اليابان والصين وبريطانيا وقاموا بخفض استثماراتهم في السندات الأمريكية أيضاً .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

أخر الأخبار

تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
Time منذ دقيقتين Views 1059
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
Time منذ 3 دقائق Views 1105
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
Time منذ 13 دقيقة Views 1473
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
Time منذ 20 دقيقة Views 1028
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
Time منذ 23 دقيقة Views 1431
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
Time منذ 24 دقيقة Views 1469
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
Time منذ 27 دقيقة Views 1368
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
Time منذ 36 دقيقة Views 1284
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
Time منذ 36 دقيقة Views 640
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
Time منذ 39 دقيقة Views 1231