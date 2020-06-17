125.3 مليار دولار استثمارات سعودية في السندات الأمريكية خلال شهر

الرياض (صدى):
بالتزامن مع خفض العديد من الدول استثماراتها في السندت الأمريكية خلال ابريل الماضي ، خفضت المملكة استثمارتها في تلك السندات خلال نفس الشهر لتسجل 29.05% بقيمة 125.3 مليار دولار مقارنةً بـ 176.6 مليار دولار بإبريل العام الماضي ، فيما يبلغ إجمالي لإستثمارات السعودية في تلك السندات 468 مليار دولار .
وعربياً تأتي المملكة الأولى في قائمة كبار المستثمرين في السندات الأمريكية ثم الكويت بإجمالي 44.5 مليار دولار ثم العراق بإجمالي 32.5 مليار دولار .
أما على المستوى العالمي ،فتأتي المملكة في المرتبة الـ 15 في قائمة كبر المستثمرين خلال ابريل بتراجع عن المرتبة الـ 12 خلال مارس تليها اليابان والصين وبريطانيا وقاموا بخفض استثماراتهم في السندات الأمريكية أيضاً .