أمازون تطلق موقع Amazon مخصص لعملاء المملكة

الرياض (صدى):
أطلقت أمازون موقع Amazon.sa، المتجر المخصص لعملاء المملكة ، والذي يضم يضم ملايين المنتجات من أبرز الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك المنتجات المتوفرة على متجر أمازون الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الشركة بأنه يمكن للعملاء من خلال الموقع الجديد الإختيار تشكيلة من المنتجات تتوزع على 34 فئة بما فيها الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية.
وأوضحت بان هذة الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات استحواذها على موقع سوق.كوم؛ مبينة أنه تم إعادة توجيه عملاء موقع سوق.كوم إلى موقع Amazon.sa وتم تحويل كل من البيانات المتعلقة بحسابات عملاء موقع سوق.كوم الحالية، القوائم المفضلة، الطلبات، عناوين التوصيل، طرق الدفع، خدمة دعم العملاء والرد على الاستفسارات إلى حسابات جديدة على موقع Amazon.sa.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "أمازون" قد استكملت عملية الاستحواذ على شركة "سوق.كوم" في يوليو 2017.