نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

Time منذ ساعة
Views 1417
Comment 2
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم, تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنيا في مدى الرؤية وارتفاعا للأمواج في محافظتي ينبع وبدر .

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة يدمه وخباش وشرورة .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شدوا عليهم ..
ابو محمد 😎
الرجال يعتذر ويبي يغادر وهو مصر إلا يلحق به الأذى .. أعقبوا يا الكفرة الفجره ..
محمد
تعرض جسمها ولسان حالها يقول وين الزبائن ، شكلها طايح سوقها.
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ..
محمد
تبي تمدح في جمالها بطريقة مكشوفة للجميع. ودها تقول انا انثى .

أخر الأخبار

تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة
Time منذ دقيقتين Views 1053
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
طبيب مصري لـ«صدى»: 33 جيل من الفيروس سينتشر والهدف تقسيم العالم
Time منذ 3 دقائق Views 1101
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
عدد ضخم من الوافدين سيغادر المملكة العام الحالي
Time منذ 12 دقيقة Views 1468
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
رسميا.. بي إم دبليو تعلن عن نموذجها الجديد M5
Time منذ 20 دقيقة Views 1028
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس
Time منذ 22 دقيقة Views 1427
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك
Time منذ 23 دقيقة Views 1467
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
ميسي يقترب من الهدف الـ 700 !
Time منذ 27 دقيقة Views 1368
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
"هدف": خطوات ميسرة لدخول مستخدمي "طاقات" على خدمة النفاذ الوطني الموحد
Time منذ 35 دقيقة Views 1282
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
بالفيديو.. موقف مرعب لرجل أثناء رحلته لصيد السمك
Time منذ 36 دقيقة Views 635
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
المملكة تحقق المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
Time منذ 39 دقيقة Views 1226