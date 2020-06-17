رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم, تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنيا في مدى الرؤية وارتفاعا للأمواج في محافظتي ينبع وبدر .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً .
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة يدمه وخباش وشرورة .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.