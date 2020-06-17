"أرامكو" تستحوذ على حصة 70% في شركة "سابك"

الرياض (صدى):
أعلنت شركة "أرامكو" إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة .
وأوضحت الشركة أن سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قامت بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).