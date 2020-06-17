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"أرامكو" تستحوذ على حصة 70% في شركة "سابك"

Time منذ 4 دقائق
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"أرامكو" تستحوذ على حصة 70% في شركة "سابك"

الرياض (صدى):
أعلنت شركة "أرامكو" إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة .

وأوضحت الشركة أن سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قامت بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وعلى هذا الأساس الحصول أو عدم الحصول على جدول دوري منتظم، ممكن جدا
ابو محمد 😎
معلومات مهمه ..
د محمد ماجد بخش
يظهر أنني سأعيد النظر في المحاور اليابانية واعتبرها محاور تمثيل درجة ثبات مجموع مرتبط بوحدات الكتلة المغناطيسية فقط
غييييوووورررر
مين قالكم انه منتظر ؟؟؟؟؟؟؟ المهدي عند اهل السنه رجل صالح يولد آخر الزمان وهو حاكم يحكم بالعدل بعد ان ملئت الارض جورا وظلما وهو ليس معصوم وليس منتظر
د محمد ماجد بخش
12 مجموعة هي افضل عرض للجدول الدوري الممثل للثقل النووي حيث يمثل 2.8.2 بمعنى 4.8 او 6.6 : 2.4.4.2 : كذلك 4.2.2.4 لتسهيل المتابعة من خلال مفاصل التصنيف الدوري النووي المغناطيسي.

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