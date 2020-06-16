" اختراق علمي " يمهد لهزيمة كورونا

وكالات (صدى):
أشادت منظمة الصحّة العالمية، أمس الثلاثاء، بتحقيق ما وصفته بـ"اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى كورونا، الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وأكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة أجهزة التنفّس الاصطناعي.
وقال: " هذا نبأ سار وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح ".
ويراهن العلماء على علاج من "السترويد" ويصفونه بالتقدم الكبير في مكافحة الوباء.