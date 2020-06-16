نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" اختراق علمي " يمهد لهزيمة كورونا

Time منذ ساعة
Views 2057
Comment 1
" اختراق علمي " يمهد لهزيمة كورونا

وكالات (صدى):
أشادت منظمة الصحّة العالمية، أمس الثلاثاء، بتحقيق ما وصفته بـ"اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى كورونا، الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وأكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة أجهزة التنفّس الاصطناعي.

وقال: " هذا نبأ سار وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح ".

ويراهن العلماء على علاج من "السترويد" ويصفونه بالتقدم الكبير في مكافحة الوباء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊واحسرتي على البعض من ربعنا💔جن جنونهم وزادت الخرفنه🙈😊😹😹
العتيبية
لا بارك الله له في رزقه
زائر
مايحتاج تقدم شكوى ضد إعلامييي النصر . أصبحوا مفضوحين ومعروفين بالكذب وتلفيق البطولات للنصر و أبشرك صار عندهم مزور تاريخي عبدالله بن زنان الذي أصبح محترف بهذه الشغلة . وعندهم بطولات نقية وغير نقية وعندهم علي كميخ وسعود الصرامي والمريسيل والطخيم والملحم والزامل والهريفي وفلاح القحطاني ومحمد العنزي راعي السطحات واصبحوا أضحوكة العصر الرياضي الحديث ومشهورين بالكذب المطور . والغريب انهم لا يخجلون ولا يستحون من الكذب الواحد فيهم وجه بن فهره . هؤلاء بضحكون عليهم في المنتديات وصاروا مسخرة للجميع ومثال يقتدى به للأجيال النصراوية القادمة ..
ناقد رياضي
كلام عين العقل والمنطق .. نصر بدون نصر .. عالمي بدون عالميه .. بكره يخترعوا إعلاميي النصر له شيء جديد . ومسميات جديده لا تسمن ولا تغني من جوع !! ألقاب فارغة والهدف تسكيت دلوخ النصر وهذه الحقيقة أكثر من 25 سنة ودلوخ النصر في غيبوبة كل سنة كانت الإدارة تطلع لهم بعذر أقبح من السنة التي قبلها وعاشوا مع هذا السكوت تلك السنين ..!! منذ عدة عقود سابقة (كبيرهم.. وصغيرهم) وهذه هي ثقافتهم (ضجيج.. ادّعاء مظلومية.. ومحاولة تضليل وقلب للحقائق).. ألا يخجلون من أنفسهم.. ألا يدركون أن ما كان يمرره أسلافهم من (مغالطات.. ومن أكاذيب.. و…..) وكان ينطلي أيامها على البعض بأنه لا يمكن أن يتم تمريره في العهد الحديث (عصر التقنية.. وسرعة وسهولة الوصول للحقيقة حتى من لدى أصغر المشجعين.. لكن قالوها من زمان (من شبَّ على شيء شاب عليه).. والله يهديهم.
الوافي
الله يرحمهم ويغفر لهم وحسن الله عزاك

أخر الأخبار

بالفيديو..رسالة هامة من " العبدالعالي " مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها
بالفيديو..رسالة هامة من " العبدالعالي " مع اقتراب عودة الحياة لطبيعتها
Time منذ 5 دقائق Views 1259
أطباء يشيرون لاحتمالية انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة
أطباء يشيرون لاحتمالية انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة
Time منذ 14 دقيقة Views 122
طبيب يواجه تهمة التسبب في بتر العضو الذكري لطفل
طبيب يواجه تهمة التسبب في بتر العضو الذكري لطفل
Time منذ 29 دقيقة Views 217
" اختراق علمي " يمهد لهزيمة كورونا
" اختراق علمي " يمهد لهزيمة كورونا
Time منذ ساعة Views 2057
رجل أعمال سعودي يعرض الزواج على شيلاء سبت بمهر قدره 5 ملايين
رجل أعمال سعودي يعرض الزواج على شيلاء سبت بمهر قدره 5 ملايين
Time منذ ساعة Views 669
تعليق زوجة قصي خولي على الصور الفاضحة المنسوبة لها
تعليق زوجة قصي خولي على الصور الفاضحة المنسوبة لها
Time منذ ساعة Views 1919
براد جونز يرفض تمديد عقده مع النصر
براد جونز يرفض تمديد عقده مع النصر
Time منذ ساعة Views 1965
متقمص لشخصية " المهدي المنتظر " يقتل شخصًا سخر منه
متقمص لشخصية " المهدي المنتظر " يقتل شخصًا سخر منه
Time منذ ساعتين Views 802
"الراهب" يتوعد إعلامي نصراوي
"الراهب" يتوعد إعلامي نصراوي
Time منذ ساعتين Views 2681
بالفيديو.. حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي بها صور نساء
بالفيديو.. حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي بها صور نساء
Time منذ ساعتين Views 2096