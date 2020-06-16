براد جونز يرفض تمديد عقده مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة النصر عقدت اجتماعا مطولا مع الأسترالي براد جونز، حارس مرمى الفريق بشأن تمديد عقده إلى 5 أكتوبر المقبل.
وبحسب المصادر، رفض جونز التمديد لرغبته في عقد لا يقل عن عام كامل، كون معظم الدوريات الأوروبية ستغلق صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انتهاء الموسم في المملكة.
يذكر أنه مع بدء العد التنازلي لاستئناف دوري المحترفين في أغسطس، ظهر أمام الأندية مشكلة العقود التي تنتهي قبل استئناف الدوري، ما يعني الدخول في مفاوضات مع اللاعبين والطواقم التي تحتاج عقودهم إلى تمديد بحسب مضامين تعميم الفيفا 1714 الخاص بظروف جائحة كورونا والتي توصي بعدة اشتراطات من أهمها موافقة طرفي العقد على بنود التجديد.
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