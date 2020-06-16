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براد جونز يرفض تمديد عقده مع النصر

Time منذ 19 دقيقة
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براد جونز يرفض تمديد عقده مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة النصر عقدت اجتماعا مطولا مع الأسترالي براد جونز، حارس مرمى الفريق بشأن تمديد عقده إلى 5 أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر، رفض جونز التمديد لرغبته في عقد لا يقل عن عام كامل، كون معظم الدوريات الأوروبية ستغلق صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انتهاء الموسم في المملكة.

يذكر أنه مع بدء العد التنازلي لاستئناف دوري المحترفين في أغسطس، ظهر أمام الأندية مشكلة العقود التي تنتهي قبل استئناف الدوري، ما يعني الدخول في مفاوضات مع اللاعبين والطواقم التي تحتاج عقودهم إلى تمديد بحسب مضامين تعميم الفيفا 1714 الخاص بظروف جائحة كورونا والتي توصي بعدة اشتراطات من أهمها موافقة طرفي العقد على بنود التجديد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يكفي المستنقع الموحل اللي انتي فيه ..
ابو محمد 😎
ايه ياهملااالي ..
ابو محمد 😎
والله يجون عمي خرس ، ويتعلمون عنا ، لا ويتفرعنون بعد .. .. تقول له السنع يمين يقول لا السنع يسار .. يخرب عليك اكثر مما يصلحه ، تنجبر تطرده وتجيب غيره ، وتكرر المسأله جتى تلقى اللي افضل من سابقيه ، ولكن بعد الخساير والخراب .. .. ( قول خبير مجرب ) ..
أبو كنان
رغم أن لندن بادرة و الثعابين تفضل العيش في المناطق الحارة والدافئة
ابو محمد 😎
كلامه صحيح ميه باالميه ..

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