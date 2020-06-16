الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا

علي القحطاني (صدى):
كشفت إحصائية وزارة الصحة بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن ٤٤ إصابة في محافظة رماح، وتعافي ١٧ حالة، لتصل عدد الحالات النشطة إلى ٢٦ حالة تحت العناية الطبية.
وتعد محافظة رماح من أقل المحافظات التي سجلت حالات نشطة بالمملكة منذ بداية الجائحة.
وبلع عدد الوفيات في جدة 21 وفاة إضافة إلى 477 إصابة، ثم مكة ٤ حالات وفاة و ٢٢٤ إصابة، والرياض 3حالات وفاة و1629 إصابة.
وسجلت المدينة المنورة 100 إصابة جديدة إضافة إلى حالة وفاة واحدة، فيما سجلت الدمام 192 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136,315 إصابة.