نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1684
Comment 3
الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا

علي القحطاني (صدى):
كشفت إحصائية وزارة الصحة بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن ٤٤ إصابة في محافظة رماح، وتعافي ١٧ حالة، لتصل عدد الحالات النشطة إلى ٢٦ حالة تحت العناية الطبية.

وتعد محافظة رماح من أقل المحافظات التي سجلت حالات نشطة بالمملكة منذ بداية الجائحة.

وبلع عدد الوفيات في جدة 21 وفاة إضافة إلى 477 إصابة، ثم مكة ٤ حالات وفاة و ٢٢٤ إصابة، والرياض 3حالات وفاة و1629 إصابة.

وسجلت المدينة المنورة 100 إصابة جديدة إضافة إلى حالة وفاة واحدة، فيما سجلت الدمام 192 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136,315 إصابة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو محمد 😎
من المفترض وضع علامات تنبيه للزجاج ، كاالشريط اللاصق العريض .. .. فيما اظن البنك يتحمل المسؤلية كاملة .. والله اعلم ..

أخر الأخبار

خالد الشعلان : بن نافل نصراوي منذ الصغر
خالد الشعلان : بن نافل نصراوي منذ الصغر
Time منذ 8 دقائق Views 209
فهد المفيريج : علاقة الهلال بأسيا مختلفه جداً
فهد المفيريج : علاقة الهلال بأسيا مختلفه جداً
Time منذ 10 دقائق Views 179
خالد السبع : سؤالي لإعلام النصر مافائدة الألقاب بدون انجازات وبطولات
خالد السبع : سؤالي لإعلام النصر مافائدة الألقاب بدون انجازات وبطولات
Time منذ 11 دقيقة Views 164
مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك (فيديو)
مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 285
الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا
الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1684
عبدالمحسن الجحلان : الهلال الان يخوض دور الـ 8
عبدالمحسن الجحلان : الهلال الان يخوض دور الـ 8
Time منذ 19 دقيقة Views 230
طائرات إسرائيلية تحلق قبالة السواحل الليبية
طائرات إسرائيلية تحلق قبالة السواحل الليبية
Time منذ 21 دقيقة Views 1396
تمثال كوميدي لقاسم سليماني يٌثير سخرية الإيرانيين
تمثال كوميدي لقاسم سليماني يٌثير سخرية الإيرانيين
Time منذ 27 دقيقة Views 1593
الهلال يرغب في التعاقد مع ماكس غراديل
الهلال يرغب في التعاقد مع ماكس غراديل
Time منذ 42 دقيقة Views 1665
إغلاق موقعين تجاريين في عنيزة بعد رصد حالات لكورونا 
إغلاق موقعين تجاريين في عنيزة بعد رصد حالات لكورونا 
Time منذ ساعة Views 1567