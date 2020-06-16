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بروتوكول عودة دوري المحترفين يمنع العناق والمصافحة والتتويج

Time منذ ساعة
Views 1627
بروتوكول عودة دوري المحترفين يمنع العناق والمصافحة والتتويج

ماجد محمد (صدى):
كشفت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن بروتوكول العودة إلى الملاعب من جديد في إطار انتشار فيروس كورونا الجديد؛ استعدادًا لعودة النشاط ابتداءً من الأحد المقبل.

وتضمن البروتوكول عدد من الإرشادات، مثل التباعد، والتدريبات، إضافة إلى المباريات، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار المسافة الكافية بين مقاعد البدلاء خلال المواجهات، إضافة إلى تقليل تنقل الرياضيين خلال إقامة المنافسات، مع استمرار منع حضور الجماهير، أو حفلات التكريم، ومنع التتويج قدر الإمكان.

كما يلزم البروتوكول حكام تقنية الفيديو «VAR» بارتداء الكمامات طيلة وقت المباراة، إضافة إلى منع اللاعبين من المصافحة، أو الاحتفال بالعانقة عند تسجيل الأهداف.

كما سيتم إغلاق المناطق المخصصة للصلاة أو اتباع البروتوكولات الصحية الخاصة بالمساجد، ومنع كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة من دخول الملاعب، والحد من عمليات التجمع فند مواقف السيارات أو مداخل المنشآت الرياضية.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
ابو محمد 😎
من المفترض وضع علامات تنبيه للزجاج ، كاالشريط اللاصق العريض .. .. فيما اظن البنك يتحمل المسؤلية كاملة .. والله اعلم ..

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