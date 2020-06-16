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يورغن كلوب: عادت كرة القدم لكن لن تكون كما كانت

Time منذ ساعتين
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يورغن كلوب: عادت كرة القدم لكن لن تكون كما كانت

وكالات (صدى):
وجّه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل استئناف الدوري الإنجليزي بيوم واحد.

وقال كلوب للجماهير: " لقد عادت كرة القدم، من الواضح أنها لن تكون كما كانت لبعض الأسباب، ستكون مختلفة تمامًا، ولكن لا يزال بإمكاننا جعلها مميزة حقًا " .

وأضاف: " قيل كثير من الأشياء بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية، دعونا نعود قليلاً بضعة أشهر، عندما أدركنا جميعًا المشكلة التي سنواجهها “ .

وأردف: ” كانت تلك هي اللحظة التي أدركنا فيها جميعًا أنّ كرة القدم ليست مهمة كما كنا نعتقد في الليلة السابقة، عندما لعبنا ضد أتلتيكو مدريد، أعتقد أنّ هذا درس جيد للتعلم، كانت الصحة دائمًا فوق كل شيء، وخاصة صحة أحبائنا، كان علينا أنّ نظهر المسؤولية وأظهرنا ذلك “.

وأكمل: ” كانت هناك أوقات لم نكن نعرف فيها بالضبط ما إذا كنا سنلعب مرة أخرى هذا الموسم، وكانت هناك شائعات بشأن إلغاء الموسم وكل هذه الأشياء، وفي غضون يومين، سيبدأ الدوري مرة أخرى؛ لأننا تصرفنا بمسؤولية حقًا، وقمنا بالأشياء التي يتعين علينا القيام بها لأننا أردنا إنقاذ أحبائنا وجميع الآخرين أيضًا “.

واستطرد: ” الدوري الإنجليزي سيبدأ مرة أخرى، وهو أمر رائع، حتى نتمكن من اللعب ويمكننا تحقيق هدفنا الضخم، ولهذا، نحن بحاجة إليك، كما كنا نحتاجك دائمًا، كل الأشياء مميزة حقًا بسببك (المشجع) “ .

وتابع: ” كان لدينا بعض الجلسات والمباريات، ولعبنا ضد بلاكبيرن في استادنا، الشيء المختلف هو أغنية (لن تسير وحدك أبدا) بأصواتكم، ما زالت أهزوجة رائعة، وما زال سماعها أمرا جيدا، لكن بدونكم أنتم لن تصل جمالية الأغنية إلى 5% حتى “ .

وأردف: ” وحتى تعود الأمور كما كانت، سنلعب كرة القدم مرة أخرى، ولكن ستكون مُختلفة تمامًا، سنكون نحن في الملعب، وأنتم في المنزل، يُمكنني أنّ أعدكم، سنشعر بدعمكم، سأجعل الفتيان يشعرون بدعمكم “.

واختتم: ” تظل رسالتي الأخيرة هي: حافظ على سلامتك، وادعمنا من المنزل، مازلنا معك ولن تسير وحدك أبدًا “.

وسيتم استئناف مباريات البريميرليج، غدًا الأربعاء، بمواجهتين مؤجلتين من الجولة الثامنة والعشرين، بسبب نهائي كأس رابطة المُحترفين، حيث يستقبل مانشستر سيتي نظيره آرسنال على ملعب ”الاتحاد“، فيما يحتضن ملعب ”فيلا بارك“، مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وسيخوض ليفربول أولى مبارياته بعد التوقف، خارج قواعده على ملعب ”جوديسون بارك“، حيث سيواجه إيفرتون .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
طيب
abdul
تعيش وتاخد غيرها. اما المائتين مليون احسن تنساها. لا المأكول بأطهر من الآكل .
هموس
والله ما يجوز هذي الضريبة وحرام اخذ المال بغير حق

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