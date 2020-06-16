نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل

Time منذ ساعتين
Views 1676
اتحاد الكرة يطرح كرَّاسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات الموسم الرياضي المقبل

ماجد محمد (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن طرح كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم (كأس خادم الحرمين الشريفين - الدوري السعودي للمحترفين - كأس السوبر للموسم الرياضي المقبل 2020-2021)، أمام الشركات المحلية والدولية المختصة بانتاج المباريات لتقديم عروضها في فترة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخه، وذلك بعد اكتمال إعدادها واعتمادها من قبل وزارة الرياضة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد وجه خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد هذه الكراسة، حيث تم وضع شروط ومعايير فنية دقيقة ونوعية لمواكبة أحدث أساليب الإنتاج العالمية في نقل المباريات، وتوفير التقنيات الحديثة في التحليل الفني لها، لمواكبة آخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال بكافة صوره وأشكاله، وفق أفضل الطرق المتبعة في الدوريات العالمية الشهيرة لتحقيق تطلعات وآمال متابعي المنافسات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمسابقات الكروية في المملكة وتحقيق أعلى درجات الاحترافية العالية في هذا المجال أسوة بالمنافسات الأوروبية والعالمية في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من القيادة الرشيدة.

وطالب الاتحاد، الشركات الراغبة في الدخول بهذه المنافسة إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، لاستلام الكراسة، على أن يتم بعد ذلك فرز العروض المقدمة ودراستها لاختيار العرض الأفضل لبدء الترتيبات الخاصة بنقل الموسم الجديد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
تعيش وتاخد غيرها. اما المائتين مليون احسن تنساها. لا المأكول بأطهر من الآكل .
هموس
والله ما يجوز هذي الضريبة وحرام اخذ المال بغير حق
عندما يغيب المساء
والله يا خوا كل يوم لهم. كلمه
ابو محمد 😎
ياحسايف .. ديار العرب المسلمين تتلاعب بها الاعداء ، بسبب من يدعون الاسلام ..
ابو محمد 😎
اهلكهم الله جميعاً .. آمين ..

أخر الأخبار

خالد الشعلان : بن نافل نصراوي منذ الصغر
خالد الشعلان : بن نافل نصراوي منذ الصغر
Time منذ 7 دقائق Views 203
فهد المفيريج : علاقة الهلال بأسيا مختلفه جداً
فهد المفيريج : علاقة الهلال بأسيا مختلفه جداً
Time منذ 9 دقائق Views 176
خالد السبع : سؤالي لإعلام النصر مافائدة الألقاب بدون انجازات وبطولات
خالد السبع : سؤالي لإعلام النصر مافائدة الألقاب بدون انجازات وبطولات
Time منذ 10 دقائق Views 159
مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك (فيديو)
مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك (فيديو)
Time منذ 11 دقيقة Views 274
الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا
الصحة تكشف عن المحافظة التي سجلت «صفر» وفيات بكورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1661
عبدالمحسن الجحلان : الهلال الان يخوض دور الـ 8
عبدالمحسن الجحلان : الهلال الان يخوض دور الـ 8
Time منذ 18 دقيقة Views 230
طائرات إسرائيلية تحلق قبالة السواحل الليبية
طائرات إسرائيلية تحلق قبالة السواحل الليبية
Time منذ 20 دقيقة Views 1388
تمثال كوميدي لقاسم سليماني يٌثير سخرية الإيرانيين
تمثال كوميدي لقاسم سليماني يٌثير سخرية الإيرانيين
Time منذ 26 دقيقة Views 1589
الهلال يرغب في التعاقد مع ماكس غراديل
الهلال يرغب في التعاقد مع ماكس غراديل
Time منذ 41 دقيقة Views 1656
إغلاق موقعين تجاريين في عنيزة بعد رصد حالات لكورونا 
إغلاق موقعين تجاريين في عنيزة بعد رصد حالات لكورونا 
Time منذ ساعة Views 1565