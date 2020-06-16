تركي آل الشيخ بعد بيان الأهلي:«أرجو عدم الخلط»

نواف السالم (صدى):
خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، في أول تصريح له عقب بيان النادي الأهلي المصري، طالبًا عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.
وقال آل الشيخ: " أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر، مصر وقيادتها وشعبها في قلبي، خلافاتي مع أشخاص.، وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق”.
وأصدر النادي الأهلي، بيانًا للرد على الإنذار الذي تم توجيهه من محامي المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن التبرعات ثبت أنها بموافقة الجهة المختصة وتم تبرئة رئيس النادي محمود الخطيب من الاتهامات الموجهة إليه، بالإضافة إلى أن إعارة لاعبين مصريين إلى أندية دوري المحترفين هو لدعمها وليس لدعم الأهلي، وأن الأموال التي تم منحها للنادي كانت دون تحديد أمور وأغراض معينة لأنفاقها وبالتالي له الحرية في التصرف فيها.
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