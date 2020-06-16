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بالصور.. ضبط مرمى عشوائي لحرق النفايات في ينبع النخل

Time منذ ساعتين
Views 1558
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بالصور.. ضبط مرمى عشوائي لحرق النفايات في ينبع النخل

المدينة المنورة (صدى):
باشرت فرق التفتيش البيئي، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، موقع (مرمى عشوائي) بمدينة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة.

وتبين وجود حرق للنفايات داخل الموقع، وتم ضبط الحالة ورفع التقارير اللازمة.

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أحدث التعليقات

abdul
تعيش وتاخد غيرها. اما المائتين مليون احسن تنساها. لا المأكول بأطهر من الآكل .
هموس
والله ما يجوز هذي الضريبة وحرام اخذ المال بغير حق
عندما يغيب المساء
والله يا خوا كل يوم لهم. كلمه
ابو محمد 😎
ياحسايف .. ديار العرب المسلمين تتلاعب بها الاعداء ، بسبب من يدعون الاسلام ..
ابو محمد 😎
اهلكهم الله جميعاً .. آمين ..

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