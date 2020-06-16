مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك (فيديو)

نيودلهي (صدى):
وثقت كاميرات المراقبة مقتل هندية بعد اصطدامها بباب زجاجي مغلق في أحد البنوك الهندية.
ورصدت الكاميرات تحطم جزء منه واختراقه بطنها، لتموت متأثرة بجراحها أثناء نقلها للمستشفى.
وتفصيلا، توفيت سيدة بعد اصطدامها بباب زجاجي لأحد البنوك في ولاية كيرالا جنوب الهند، حيث أن السيدة وتُدعى بينا بول كانت، في فرع بنك بارودا بمدينة كوتشي في ولاية كيرالا جنوب الهند، حيث تدير متجرا للأجهزة الكهربائية قريبا من المكان، مع زوجها.
وتفصيلا، دخلت لتوها مبنى بنك بارودا، ثم هرعت للخروج منه؛ بعدما أدركت أنها نسيت أخذ مفتاح مركبتها، حيث ارتطمت في باب البنك الزجاجي؛ ما أدى لتحطمه، وإصابتها في منطقة البطن، بشظايا القطع الزجاجية.
وتسبب ذلك بفقدان السيدة الأربعينية، وهي أم لثلاثة أطفال، لتوازنها، وسقوطها على الأرض، حيث تم نقلها إلى مستشفى قريب، وفي غضون خمس دقائق فارقت الحياة.