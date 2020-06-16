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الملكية الفكرية: الحكم الدولي انتصارًا دبلوماسيًا للمملكة

Time منذ ساعتين
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الملكية الفكرية: الحكم الدولي انتصارًا دبلوماسيًا للمملكة

نايف السالم (صدى):
أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الحكم الدولي الصادر من منظمة التجارة العالمية يؤكد احترام المملكة للحقوق الفكرية، وانتصارًا دبلوماسيًا لها.

وأصدر فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية.

وقرر فريق التحكيم، أن إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة، ولم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤلاتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

كما أسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، وفريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاءات بـ "قرصنة حقوق البث" تقع داخل الأراضي السعودية، كما رفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث."

وأكدت المملكة، أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، كما لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

و شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة بأن المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، ومستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وعازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف.

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أحدث التعليقات

abdul
تعيش وتاخد غيرها. اما المائتين مليون احسن تنساها. لا المأكول بأطهر من الآكل .
هموس
والله ما يجوز هذي الضريبة وحرام اخذ المال بغير حق
عندما يغيب المساء
والله يا خوا كل يوم لهم. كلمه
ابو محمد 😎
ياحسايف .. ديار العرب المسلمين تتلاعب بها الاعداء ، بسبب من يدعون الاسلام ..
ابو محمد 😎
اهلكهم الله جميعاً .. آمين ..

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