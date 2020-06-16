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متحدث "الزكاة والدخل" يُوضح مدى شمول بيع العقار الخاص للضريبة (فيديو)

Time منذ ساعتين
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متحدث "الزكاة والدخل" يُوضح مدى شمول بيع العقار الخاص للضريبة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الهيئة نفذت أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية منذ بداية العام حتى مايو 2020، وتم رصد أكثر من سبعة آلاف مخالفة، مضيفًا أن العقوبات تختلف باختلاف المخالفات.

وأشار خلال مداخلة عبر برنامج "الراصد"، إلى أن ضريبة القيمة المضافة على العقار تُفرض على المشتري، ولكن البائع هو من يجب عليه تحصيلها وتوريدها، لذلك يجب على مالك العقار إخضاعه إلى الضريبة وتحصيلها من المشتري وتوريدها إلى الهيئة.

وأكد "الحمود"، أن المدارس الأهلية لا يحق لها تحصيل ضريبة من المواطن السعودي بموجب الأمر الملكي.

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أحدث التعليقات

abdul
تعيش وتاخد غيرها. اما المائتين مليون احسن تنساها. لا المأكول بأطهر من الآكل .
هموس
والله ما يجوز هذي الضريبة وحرام اخذ المال بغير حق
عندما يغيب المساء
والله يا خوا كل يوم لهم. كلمه
ابو محمد 😎
ياحسايف .. ديار العرب المسلمين تتلاعب بها الاعداء ، بسبب من يدعون الاسلام ..
ابو محمد 😎
اهلكهم الله جميعاً .. آمين ..

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