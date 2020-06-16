نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "أبطال آسيا" يُعيد ذكريات هدف "غوميز" الصاروخي في شباك الأهلي

Time منذ 45 دقيقة
Views 1488
Comment 1
بالفيديو.. "أبطال آسيا" يُعيد ذكريات هدف "غوميز" الصاروخي في شباك الأهلي

نواف السالم (صدى):
أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ذكريات الهدف الصاروخي الذي سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب فريق الهلال، في شباك الأهلي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع " تويتر "، فيديو لهدف غوميز، وعلّق قائلًا: " هدف اليوم لبافيتيمبي غوميز" .

وكان غوميز قد سجل هدف التعادل للهلال في شباك الأهلي، في الدقيقة 49، بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس محمد العويس حارس الأهلي، ليطلق قذيفة صاروخية سكنت الشباك ليمنح فريقه التعادل بنتيجى 2-2.

وكان الهلال قد فاز على الأهلي بنتيجة 4/ 2، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب بهدف دون رد، ليتأهل الزعيم بمجموع مباراتين 4-3.

الجدير بالذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
😷
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
😷
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب

أخر الأخبار

"المسند" يحذر من خطورة النظر إلى الشمس وقت الكسوف
"المسند" يحذر من خطورة النظر إلى الشمس وقت الكسوف
Time منذ دقيقة Views 1035
وزير الصناعة: «قطاع التعدين سيكون أهم روافد الاقتصاد الوطني»
وزير الصناعة: «قطاع التعدين سيكون أهم روافد الاقتصاد الوطني»
Time منذ 6 دقائق Views 1112
نسبة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يتم دفعها عن طريق الأقساط
نسبة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يتم دفعها عن طريق الأقساط
Time منذ 7 دقائق Views 1250
يمزح مع العروس .. مو وقته
يمزح مع العروس .. مو وقته
Time منذ 13 دقيقة Views 356
من الماضي .. الكابتن محمد الدعيع لماذا اختار الهلال
من الماضي .. الكابتن محمد الدعيع لماذا اختار الهلال
Time منذ 14 دقيقة Views 212
هوس الشهرة
هوس الشهرة
Time منذ 14 دقيقة Views 284
جمل يعض نفسه
جمل يعض نفسه
Time منذ 15 دقيقة Views 374
عقرب يدافع عن ضب
عقرب يدافع عن ضب
Time منذ 16 دقيقة Views 328
الغزواني: بعض العمالة الموجودين باالشوارع تعلموها في بيوت الناس 
الغزواني: بعض العمالة الموجودين باالشوارع تعلموها في بيوت الناس 
Time منذ 17 دقيقة Views 1448
النادي الأهلي يرد على محضر "آل الشيخ" ببيان نهائي
النادي الأهلي يرد على محضر "آل الشيخ" ببيان نهائي
Time منذ 39 دقيقة Views 1828