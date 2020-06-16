بالفيديو.. "أبطال آسيا" يُعيد ذكريات هدف "غوميز" الصاروخي في شباك الأهلي

نواف السالم (صدى):
أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ذكريات الهدف الصاروخي الذي سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب فريق الهلال، في شباك الأهلي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.
ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع " تويتر "، فيديو لهدف غوميز، وعلّق قائلًا: " هدف اليوم لبافيتيمبي غوميز" .
وكان غوميز قد سجل هدف التعادل للهلال في شباك الأهلي، في الدقيقة 49، بعدما استغل كرة ارتدت من الحارس محمد العويس حارس الأهلي، ليطلق قذيفة صاروخية سكنت الشباك ليمنح فريقه التعادل بنتيجى 2-2.
وكان الهلال قد فاز على الأهلي بنتيجة 4/ 2، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب بهدف دون رد، ليتأهل الزعيم بمجموع مباراتين 4-3.
الجدير بالذكر أن الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.