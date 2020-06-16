مشكلات خطيرة تجنبوها أثناء تفويل السيارة 

علي القحطاني (صدى):
ّحث الخبراء في مجال السيارات على المحافظة على تنك السيارة مملوءا بالوقود وألا يقل عن نسبة محددة.
واتضح أن المساحة المتبقية في تنك الوقود فوق مستوي الوقود تكون غير فارغة بل تحتوى على الهواء الموجود فى الجو وفى مكوناته بخار الماء، حيث أن الماء الموجود في الهواء يميل إلي أن يتكثف علي جوانب تنك الوقود خاصة في الصباح الباكر.
وتؤدي هذه الحالة إلى ترسب هذا الصدأ بقاع التانك ليصبح مليئا بالبقايا والملوثات التي يمكن أن تسده وقد يطول التأثير فلاتر الوقود بالسيارة.
وتبين أن طرمبة البنزين هي روح المحرك لأنها ببساطة تقوم بنقل الوقود من التانك إلى نظام الحقن فى المحرك سواء كان كابراتير أو بخاخا يحتاج لشيء لشفط البنزين من التانك كي يضغطه على مسطرة الرشاشات إذا كان الموتور بخاخا أو على الكاربراتير إذا كان الموتور " عادي ".