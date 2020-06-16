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مشكلات خطيرة تجنبوها أثناء تفويل السيارة 

Time منذ يوم
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مشكلات خطيرة تجنبوها أثناء تفويل السيارة 

علي القحطاني (صدى):
ّحث الخبراء في مجال السيارات على المحافظة على تنك السيارة مملوءا بالوقود وألا يقل عن نسبة محددة.

واتضح أن المساحة المتبقية في تنك الوقود فوق مستوي الوقود تكون غير فارغة بل تحتوى على الهواء الموجود فى الجو وفى مكوناته بخار الماء، حيث أن الماء الموجود في الهواء يميل إلي أن يتكثف علي جوانب تنك الوقود خاصة  في الصباح الباكر.

وتؤدي هذه الحالة إلى ترسب هذا الصدأ بقاع التانك ليصبح مليئا بالبقايا والملوثات التي يمكن أن تسده وقد يطول التأثير فلاتر الوقود بالسيارة.

وتبين أن طرمبة البنزين هي روح المحرك لأنها ببساطة تقوم بنقل الوقود من التانك إلى نظام الحقن فى المحرك  سواء كان كابراتير أو بخاخا يحتاج لشيء لشفط البنزين من التانك كي يضغطه على مسطرة الرشاشات إذا كان الموتور بخاخا أو على الكاربراتير إذا كان الموتور " عادي ".

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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