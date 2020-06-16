شركة معادن تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية " معادن "، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف، ومصنع الجلاميد.
وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول أمن المعلومات (رأس الخير)، مهندس القسم الميكانيكي (رأس الخير)، مدير هندسة العمليات (رأس الخير)، مشغل ثاني آلات (رأس الخير)، مدير مشتريات المعاملات والمخزون (طريف)، مهندس ميكانيكي (مصنع الجلاميد)، مشرف تنفيذ المشروع (مصنع الجلاميد).
وأبانت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2020م.