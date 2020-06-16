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باحث سياسي: قطر تصرف النظر عن دعمها للإرهاب بإدعاءات مزيفة ضد المملكة

Time منذ ساعة
Views 1692
باحث سياسي: قطر تصرف النظر عن دعمها للإرهاب بإدعاءات مزيفة ضد المملكة

ماجد القزيز (صدى):
أكد الباحث السياسي عبدالرحمن الملحم على أن قطر تواصل الإدعاءات المزيفة ضد المملكة.

وقال في مداخلة هاتفية: " ادعاءات قطر ضد المملكة حتى يصرف العالم النظر عن الدعم القطري لـلإرهاب.

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😷
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
😷
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب

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