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باحث سياسي: قطر تصرف النظر عن دعمها للإرهاب بإدعاءات مزيفة ضد المملكة
منذ ساعة
1692
ماجد القزيز (صدى):
أكد الباحث السياسي عبدالرحمن الملحم على أن قطر تواصل الإدعاءات المزيفة ضد المملكة.
وقال في مداخلة هاتفية: " ادعاءات قطر ضد المملكة حتى يصرف العالم النظر عن الدعم القطري لـلإرهاب.
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🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
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🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
😷
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
طيب
🥛لُستٌ محٍرۆمہ ۆلُيَ ربْآ رحٍيَم 🥛
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