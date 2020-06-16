تشوه رجل بسبب عملية زرع شعر

أنقرة (صدى):
عاش رجل برأس متضررة وبقع صلعاء بعد خضوعه لعملية زرع شعر، حيث بلغت تكلفتها 1250 جنيهًا إسترلينيًا في تركيا.
وأثار " لوك هورسفيلد " قلقًا بشأن خط الشعر الخفيف، لذا وجد عيادة في تركيا تقوم بإجراء عملية زرع لنصف السعر الذي ستكون عليه في المملكة المتحدة.
وأشار " لوكا " إلى أن الجراحين في العيادة لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية وأخذوا العديد من الوحدات الجرابية من الجزء الخلفي من رأسه أثناء العملية الجراحية، وهو الإجراء المعروف باسم استخراج وحدة جرابية، حيث رأى بصيلات الشعر تتم إزالتها من جانب وخلف فروة رأس المريض وحقنها في الأمام حيث يحدث الصلع.
وأوضح " لوكا " أن هذا أدى إلى مزيد من الترقق في شعره ، وتندب وبقع صلعاء ، وفي النهاية احتاج إلى إصلاحه من قبل عيادة أخرى، مردفا :" أدعت العيادة من خلال موقعها على الإنترنت أنه يعطي نتائج فعالة للرجال الذين يعانون من الشعر الخفيف، ويزيد من النمو الشعر بمناطق الصلع ".