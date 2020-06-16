شاهد.. خروج عدد من المتعافين من كورونا في مدينة عرعر

عرعر (صدى):
خرج عدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مدينة عرعر، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في برج الشمال الطبي.
وأوضح بعض المتعافين كيفية إصابتهم وطريقة معرفتهم بالإصابة، حيث ذكرت إحدى المتعافين من الفيروس أنها أصيبت بسبب مخالطة شقيقها المصاب.
وذكر أحد المتعافين، خلال حديثه لوكالة الأنباء السعودية، أنه علم بالإصابة عند وصوله عند نقطة الفرز البصري، حيث تبين وجود حرارة وتم إحالته إلى الحجر الصحي.
وفي نفس السياق، أبدى المتعافين سعادتهم بالشفاء، مشيدين بجهود الفرق الطبية التى ساعدتهم في رحلة العلاج.