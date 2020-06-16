طرد لاعب نابولي من التدريبات قبل مواجهة يوفنتوس

وكالات (صدى):
تعرض المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب فريق نابولي الإيطالي، للطرد من قِبل مدرب الفريق جينارو جاتوزو، وذلك خلال تدريبات الفريق الجماعية التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن جاتوزو طلب من لوزانو، مغادرة التدريبات، لأنه لم يجد الروح المتوقعة منه خلال المران، لاسيما وأن الفريق ينتظره مباراة قوية للغاية.
ويستعد نابولي لمواجهة من العيار الثقيل أمام يوفنتوس، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب " الأوليمبيكو " في نهائي كأس إيطاليا.
الجدير بالذكر أن نابولي تأهل للمباراة النهائية على حساب إنتر ميلان، بينما صعد يوفنتوس على حساب ميلان.