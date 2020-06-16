سيارة رولز رويس فانتوم أصبحت مصفحة وبثمن باهظ

برلين (صدى):
أجرت شركة كلاسن الألمانية، تعديلات على سيارة رولز رويس فانتوم، التي تعد من أفخم السيارات في العالم.
وتضمنت التعديلات زيادة طول السيارة بمقدار 105 سم؛ لزيادة مساحة مقصورتها، وتم تركيب أبواب خلفية طويلة وسقف مرتفع لزيادة مساحة الرأس، وكذلك زجاج سقف بانورامي مدرّع.
وشملت التعديلات، إضافة نظام ترفيهي متكامل يشمل كمبيوتر أبل iMac ونظام ملتيميديا CD و DVD أو Wi-Fi، بالإضافة إلى إتاحة تطبيق للتحكم بمعظم ميزات السيارة من خلال جهاز أيفون، ويلعب النظام الصوتي من Bang & Olufsen دور الجوقة الموسيقية.
كما أصبحت السيارة مصفحة بمستوى B7 المقاوم للمتفجرات، وبالتالي فهي تستطيع حماية السائق والركاب من أي طلقات نارية يمكن مواجهتها، إضافة إلى القنابل الصغيرة.
وأعلنت الشركة الألمانية أن سعر السيارة يبلغ 3.3 مليون دولار (12,375,000 ريال سعودي).