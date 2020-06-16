جينيسيس G70 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الرائع

سيول (صدى):
رصدت عدسات المصورين صورًا مسربة لتحفة هيونداى الكورية الجنوبية المنتظرة، وهى سيارة من فئة جينيسيس الفاخرة التى تصدر في أوروبا، والتى ستظهر قبل نهاية العام الجاري.
وتبين أن الصور المسربة لسيارة جينيسيس نسخة واجن لـ G70، وهى من فئة السيدان، والتى كان يتم تجربتها للمرة الأولى على الطرقات فى كوريا الجنوبية.
وتحمل السيارة اسم " G70 شوتينج بريك "، والتى ستأتى بـنفس الفيس ليفت الحالي، بجانب مصابيح أمامية و خلفية مشابهة للمتواجدة فى G80 سيدان و GV80.
وتركز جينيسيس أكثر على الجانب الرياضي فى موديلات واجن، وهو الأمر الواضح من السقف المائل.