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مجلس النيابة العامة يُصدر عدة قرارات في أول جلسة عقب صدور الأمر الملكي

Time منذ 8 دقائق
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مجلس النيابة العامة يُصدر عدة قرارات في أول جلسة عقب صدور الأمر الملكي

الرياض (صدى):
عقد مجلس النيابة العامة، أولى جلساته عقب صدور أمر ملكي بتسمية أعضائه، برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب -حفظه الله-.

وفي مستهل الجلسة هنأ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقا للتطلعات الكريمة .

وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بعدعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، وذلك بواسطة تقنية إدارة الجلسات عن بعد والتي تتيح لأصحاب الفضيلة الأعضاء الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتصويت بشأنها إلكترونية.

وثمن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله۔ من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على كافة الأصعدة، سائلا المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم عزهما.

في حين أعرب أعضاء مجلس النيابة الصادر بتسميتهم الأمر الملكي الكريم عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة راجين من الله العلي القدير أن يوفقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقا للتطلعات الكريمة.

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