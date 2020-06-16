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شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة
منذ 32 دقيقة
1560
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الرياض (صدى):
شنت الجهات الرقابية حملات على الصيدليات لمتابعة توفير الكمامات للمستهلكين.
وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من الصيدليات في مناطق المملكة بسبب استمرار عدم توفير الكمامات الطبية.
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