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شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة

Time منذ 32 دقيقة
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شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة

الرياض (صدى):
شنت الجهات الرقابية حملات على الصيدليات لمتابعة توفير الكمامات للمستهلكين.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من الصيدليات في مناطق المملكة بسبب استمرار عدم توفير الكمامات الطبية.

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