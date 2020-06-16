رجل يضرب ابنته بالفأس إثر عودتها المتأخرة إلى المنزل

طهران (صدى):
أقدم رجل إيراني على قطع رأس ابنته بعد عودتها المتأخرة إلى المنزل، مساء أمس الاثنين، ما أثار شكوكه في سلوكها.
وكشفت تقارير محلية، أن الرجل قتل ابنته ريحانة عامري البالغة من العمر 22 عاما، من خلال ضربها بفأس بسبب عودتها المتأخرة إلى المنزل.
من جانبه، قالت شقيقة الضحية: " عادت الساعة 11:30 مساء أمس الإثنين؛ ما دفع والدي إلى قتلها وقام بقطع رأسها في غرفتها عندما كانت نائمة بدافع الشرف“، مضيفة: " والدي كان قد تعهد قبل نحو عامين بقتل ريحانة".
وتابعت: " والدي الآن في قبضة قوات الشرطة، ووالدتي دخلت المستشفى عندما علمت صباح اليوم الثلاثاء بالجريمة“.
وأكدت أن ”والدها ظهر خلال التحقيق وهو يبتسم ويتباهى بقتل ابنته“، موضحة أنه بعدما قتلها في غرفتها نقلها إلى مكان قرب القرية التي تبعد عن محافظة كرمان نحو 15 كيلو مترا“.