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مرتزقة سوريون في ليبيا يكشفون أوضاعهم المزرية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1473
مرتزقة سوريون في ليبيا يكشفون أوضاعهم المزرية

وكالات (صدى):
كشف عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا عن تدهور أوضاعهم، مؤكدين أن كثير منهم يرغبون في العودة إلى بلادهم.

وأكد البعض أنهم اضطروا للذهاب إلى ليبيا كوسيلة للهجرة إلى أوروبا، إلا أنه وجد أن الأمر صعب، وأن قرار الذهاب إلى ليبيا كان قرار خاطئ.

وذكر آخر أن أجورهم يتم استقطاع جزء منها لصالح قادة الكتائب في قوات حكومة الوفاق الليبية، مؤكدًا أن زملائه يشعرون بالغضب ولا يثقون في أحد.

وأضاف أن البعض كره البقاء في ليبيا لدرجة دفعته إلى إطلاق النار على قدمهم حتى يكونوا غير لائقين بدنيًا ويعودوا إلى سوريا.

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