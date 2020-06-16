بلايلي في مأزق صعب بعد الأزمة المالية التي يواجهها غالاتا سراي 

ماجد محمد (صدى):
وواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي سعيه للعب في أوروبا الموسم المقبل، خاصة في ظل اهتمام غالاتا سراي بالتعاقد معه، لكن توجد صعوبات تواجه انتقاله للفريق التركي.
ويواجه غالاتا سراي أزمة مالية ويسعى للتخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، مثل الكولومبي راداميل فالكاو والجزائري الآخر سفيان فيغولي والمغربي يونس بلهندة.
ومن المحتمل أن بلايلي يخفض راتبه الذي يحصل عليه من النادي الذي سمح للاعب بالعودة إلى الجزائر في ظل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.
وطلب لاعب الترجي التونسي السابق من ناديه فسخ عقده وديا رغم عدم وجود عرض رسمي من غالاتا سراي لضمه، حيث أنه دخل في مفاوضات مع مسؤولي النادي التركي الذي يبحث تدعيم صفوفه الموسم المقبل، خاصة بعد استئناف مباريات الدوري.