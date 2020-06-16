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جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل بدورتي "الأمن السيبراني" و"تطوير الذات"

Time منذ 59 دقيقة
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جامعة نجران تدعو الراغبين للتسجيل بدورتي "الأمن السيبراني" و"تطوير الذات"

نجران (صدى):
دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين والراغبات للتسجيل في الدورتين المجتمعية " أساسيات الأمن السيبراني" و "تطوير الذات" التي تنطلق في الأول من شهر ذو القعدة القادم، وتستمر شهر، وذلك بالدخول على الرابط هنا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي أن هذه الدورات تمثل المرحلة الثانية من برامج خدمة المجتمع الصيفية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تطوير أفراد ومؤسسات المجتمع بمختلف أجناسهم.

وبين أن دورة "أساسيات الأمن السيبراني"، خصصت للرجال والنساء، وتهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني التي تساعد المتدرب على تطوير معرفته ومهاراته في هذا المجال، حيث ستتناول مقدمة عن الأمن السيبراني، والثغرات و البرمجيات الخبيثة، وكذلك علم التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن الشبكات، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية، وإدارة المخاطر المعلوماتية، فيما ستتناول دورة " تطوير الذات" التي خصصت للنساء، مهارات التخطيط الشخصي، والذكاء العاطفي في الحياة وبيئة العمل، وإدارة الأولويات، وكذلك مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، ومفاتيح الثقة بالنفس، ومهارات التفكير وإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

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