وظائف إدارية شاغرة في المستشفى السعودي الألماني

فاطمة المالكي (صدى):
طرح المستشفى السعودي الألماني وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة، وذلك بمسميات مدير شؤون الموارد البشرية، ومدير التعليم والتطوير.
واشترط على المتقدم لشغل وظيفة مدير التعليم والتطوير أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
كما اشترط على المتقدم لشغل وظيفة مدير شؤون الموارد البشرية أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، والحصول على شهادة مهنية في مجال الإدارة والموارد البشرية.
وذكر أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :
مدير شؤون الموارد البشرية : أضغط هنا
مدير التعليم والتطوير: أضغط هنا