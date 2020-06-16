التحقيق في دعوى اعتداء جنسي ضد مسؤول حكومي بتونس

تونس (صدى):
فتحت السلطات القضائية في تونس، تحقيقًا في قضية اتهام رئيس أحد المجالس المحلية باغتصاب زميلة له بالمجلس البلدي الذي يرأسه.
وأعلنت محاكم محافظتي المنستير والمهدية فريد بن جحا، أن مستشارة بلدية تقدمت في أبريل الماضي بشكوى تفيد بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل رئيس مجلس محلي.
من جانبها، أمرت النيابة العامة الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، في منطقة الأمن الوطني بمحافظة المهدية، بالتحقيق في القضية.
وأشار إلى أن المجني عليها تقدمت بالدعوى بعد تلقيها رسائل مجهولة على تطبيق ”واتساب“ تتضمن صورها وهي عارية في وضع غير لائق، موضحًا أنه تم إخضاع المشتكية للفحوصات الطبية التي ستثبت صحة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمها، إضافة إلى إخضاع الرسائل الواردة إليها والتي تحمل ابتزازا لها للبحث والتمحيص في مصدرها.