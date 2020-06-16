" إياتا " يطلق خريطة تفاعلية للمسافرين على متن الطائرات

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " عن خدمة مباشرة للركاب والمسافرين على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم، وهي الخريطة العالمية التفاعلية، حيث تُمنح مجاناً لجميع المسافرين لأول مرة.
وبحسب الخريطة عندما تريد السفر إلى دولة اضغط على الدولة، حينها يظهر لك كل القوانين، بل وأحدث القوانين المتعلقة بالدخول لكل دولة، حيث تعتمد الخريطة على قاعدة بيانات التحديث اللحظية، والتي تضم معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة خلال السفر الدولي.
ويهدف " إياتا " من خلال هذه الخريطة إلى مواكبة الوضع مع التغير الذي يشهده القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تحديث الخريطة أكثر من 200 مرة في اليوم الواحد، بما يوفر معلومات سفر دقيقة.
ويستعد قطاع الطيران لإعادة التشغيل بأمان ويحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية المفروضة، ويمكن للمسافرين اعتماداً على قاعدة بيانات " إياتا " الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء.