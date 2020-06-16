نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الشيخ أصيل بن فرج: نظام الحمدين يدّعي البراءة وتميم مجرد قناع لإخفاء جرائمه في ليبيا

Time منذ 36 دقيقة
Views 1463
الشيخ أصيل بن فرج: نظام الحمدين يدّعي البراءة وتميم مجرد قناع لإخفاء جرائمه في ليبيا

طرابلس (صدى):
فضح الناشط السياسي ورئيس المؤسسة الليبية للشباب، عضو التكتل المدني الديمقراطي في دولة ليبيا، الشيخ أصيل بن فرج الزياني، النظام القطري وما يفعله في ليبيا.

وأكد الشيخ أصيل بن فرج الزياني، أن النظام القطري كعادته يدّعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الداعمة للإرهاب والجماعات التكفيرية.

وأضاف الشيخ أصيل في تغريدة له عبر "تويتر"، أنه "يجب علينا أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الإرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم".

وأشار إلى أنه ما حدث هو مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم القطرية، متابعًا تميم بن حمد آل ثاني هو مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام القطري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
علميهم اسلوب السباحه
عندما يغيب المساء
علميهم اسلوب السباحه
عندما يغيب المساء
يارب تشفي الحلوين
عندما يغيب المساء
يارب تشفي الحلوين
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

جينيسيس G70 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الرائع
جينيسيس G70 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الرائع
Time منذ 5 دقائق Views 1090
مجلس النيابة العامة يُصدر عدة قرارات في أول جلسة عقب صدور الأمر الملكي
مجلس النيابة العامة يُصدر عدة قرارات في أول جلسة عقب صدور الأمر الملكي
Time منذ 7 دقائق Views 1206
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية السياحي
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية السياحي
Time منذ 11 دقيقة Views 1255
بلايلي في مأزق صعب بعد الأزمة المالية التي يواجهها غالاتا سراي 
بلايلي في مأزق صعب بعد الأزمة المالية التي يواجهها غالاتا سراي 
Time منذ 15 دقيقة Views 1243
الناقة دخلت عليهم بالغلط
الناقة دخلت عليهم بالغلط
Time منذ 21 دقيقة Views 385
حادثة غريبة داخل بنك
حادثة غريبة داخل بنك
Time منذ 22 دقيقة Views 336
جات سليمه
جات سليمه
Time منذ 23 دقيقة Views 231
جاب العيد وأحرق نفسه !
جاب العيد وأحرق نفسه !
Time منذ 23 دقيقة Views 232
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 24 دقيقة Views 317
شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة
شاهد.. إغلاق صيدليات لعدم توفيرها كمامات بالمملكة
Time منذ 31 دقيقة Views 1540