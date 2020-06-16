الشيخ أصيل بن فرج: نظام الحمدين يدّعي البراءة وتميم مجرد قناع لإخفاء جرائمه في ليبيا

طرابلس (صدى):
فضح الناشط السياسي ورئيس المؤسسة الليبية للشباب، عضو التكتل المدني الديمقراطي في دولة ليبيا، الشيخ أصيل بن فرج الزياني، النظام القطري وما يفعله في ليبيا.
وأكد الشيخ أصيل بن فرج الزياني، أن النظام القطري كعادته يدّعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الداعمة للإرهاب والجماعات التكفيرية.
وأضاف الشيخ أصيل في تغريدة له عبر "تويتر"، أنه "يجب علينا أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الإرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم".
وأشار إلى أنه ما حدث هو مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم القطرية، متابعًا تميم بن حمد آل ثاني هو مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام القطري.