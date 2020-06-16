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شاهد.. العداء العالمي سعد شداد يحمل والده فوق ظهره للتنزه بعسير

Time منذ 18 دقيقة
Views 1436
شاهد.. العداء العالمي سعد شداد يحمل والده فوق ظهره للتنزه بعسير

أبها (صدى):
أكد العداء العالمي سعد شداد والذي حقق أول ميدالية سعودية عالمية، على معاني بر الوالدين والإحسان إليهما والرحمة بهما عندما يبلغان من العمر عتيا.

وكشف مقطع فيديو، عن العداء العالمي وهو يحمل والده فوق ظهره دون كلل أو ملل، اليوم الثلاثاء، للتنزه به في أحد مناطق التنزه بمنطقة عسير للتخفيف والترويح عنه.

ويعد سعد شداد الأسمري، هو لاعب رياضي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م، وحصل على الإنجازات في المسابقات المحلية والقارية وشهد مشاركاته في بطولة العالم لألعاب القوى.

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أحدث التعليقات

دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
عندما يغيب المساء
اولا الخبر نزلته صدى في شعبان واستغربت من نزوله وقلت الجواب في الشيله والأخ ابو عمار نزل الرابط بس ما في الكلمات اي دلاله تتصل بالخبر وارجع للخبر نفسه وتعرف
naeem
حسبى الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
اولا كل الناس معروفيييييين واكبر دليل ان الداخليه جعلت لكل إنسان سجل مدني خاص فيه اما با قي الكلام 🙊فلا أراه 🙈🙉

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