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وزارة العدل تستقبل إلكترونياً 4800 طلب إفراغ عقار بقيمة 593 مليون ريال

Time منذ 27 دقيقة
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وزارة العدل تستقبل إلكترونياً 4800 طلب إفراغ عقار بقيمة 593 مليون ريال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن استقبالها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa، أكثر من 4800 طلب إفراغ عقار، بقيمة تتجاوز الـ 593 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م، وحتى الخميس الماضي.

وبحسب وزارة العدل، تمكّن الخدمة المستفيدين من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يجري إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم تنقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأشارت إلى أن نقل ملكية العقار إلكترونياً يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، موضحة أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقاً لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

مما يذكر أن وزارة العدل، رفعت الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

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أحدث التعليقات

دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
عندما يغيب المساء
اولا الخبر نزلته صدى في شعبان واستغربت من نزوله وقلت الجواب في الشيله والأخ ابو عمار نزل الرابط بس ما في الكلمات اي دلاله تتصل بالخبر وارجع للخبر نفسه وتعرف
naeem
حسبى الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
اولا كل الناس معروفيييييين واكبر دليل ان الداخليه جعلت لكل إنسان سجل مدني خاص فيه اما با قي الكلام 🙊فلا أراه 🙈🙉

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